2021/02/24 | 18:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العتبة الحسينية تتخذ جملة قرارات لمواجهة كورونا المتحورة وتحذر من "تربة الصلاة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/24 | 18:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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