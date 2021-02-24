2021/02/24 | 18:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجه قائد عمليات سومر، اللواء الركن عماد مجهول، وقائد شرطة ذي قار، ناصر لطيف الأسدي، اليوم الأربعاء، نداءً بعدم إطلاق النار حتى في الهواء، أثناء مواجهة المتظاهرين في الناصرية.وحصل “المركز الخبري الوطني”، على شريط مصور يوثق لحظة توجيه نداء للقطاعات الأمنية كافة، بعدم إطلاق النار لأي سبب كان، حتى ولو في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



قادة ذي قار يوجهون بعدم إطلاق النار حتى في الهواء المركز الخبري الوطني.

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