مكافحة الارهاب يعتقل ثلاثة عناصر من داعش في ثلاث محافظات

2021/02/24 | 18:47 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكن جهاز مكافحة الارهاب، الاربعاء، من القبض على 3 عناصر ينتمون إلى تنظيم داعش، بعد متابعة استخبارية وصفت بأنها دقيقة.وقال يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان، أنه “بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، تواصل تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب عملياتها الناجحة التي تهدف لتفكيك خلايا بقايا عصابات داعـش الإرهابية، حيث تمكن أبطالُنا في الجهاز من إلقاء القبض على عُنصر إرهابي في أحد الأحياء بالعاصمة بغداد بعد مُتابعة إستخبارية دقيقة”.وفي سياق منفصل، تمكن الجهاز من “القاء القبض على إرهابي اخر من عصابات داعـش في مُحافظة ديالى”.إلى ذلك اعتقل الجهاز كذلك “أحد الإرهابيين في مُحافظة […]

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