الدولار الى 130 الفاً في موازنة 2021: ارتفاع اسعار النفط الأخير يوجب العودة لتخفيض سعر الصرف سريعاً!

2021/02/24 | 18:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتوالى التصريحات بشأن مساعي جادة لإعادة سعر صرف الدولار الى وضعه السابق بحدود 120 الف دينار للورقة الواحدة فئة 100 دولار في العراق، يرافق ذلك حملة “اريد ديناري” الذي اجتاحت موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم لتسجل صدارة في تريند الموقع.

وأعلن عضو لجنة الاقتصاد النيابية النائب مازن الفيلي، اليوم الاربعاء، عن وجود توجه داخل مجلس النواب من اجل اعادة سعر صرف الدولار الى تقليل سعر الصرف لـ 1300 دينار مقابل الدولار في موازنة 2021.

وقال الفيلي في تصريح متلفز، رصده “يس عراق”، إنه “تم جمع تواقيع من قبل 113 نائباً لتقليل سعر صرف الدولار الى 130 الف دينار في الموازنة”.

وأضاف، أن “السبب من رفع سعر صرف الدولار كان انخفاض سعر برميل النفط، اما الان فان سعر برميل النفط عالميا ارتفع ويقوم برفد الخزينة، وباستطاعتنا رفع سعر برميل النفط في الموازنة الى 50 دولاراً او أكثر ونستغني بذلك عن قرار رفع سعر الصرف”.

وكان وزير المالية علي عبد الامير علاوي ترأس، الاربعاء 24-2-2021 ، اجتماعا موسعا لتدارس الأهداف المتحققة عن تغيير سعر صرف العملة، حسب بيان للوزارة.

وقال البيان إنه جرى اثناء الاجتماع استعراض ومناقشة الأثار الأيجابية المترتبة عن تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار وتأثير تلك الخطوة على إعادة التوازن في الواقع الاقتصادي العراقي المثقل بالتحديات والعقبات وحمايتة من مخاطر الانهيار حسب نص البيان.

واكد علاوي على ان وزارة المالية اتخذت عدة تدابير داعمة لآثار تغيير الصرف وهي مستمرة بالعمل على ترجمتها فعليا لحماية الطبقات الفقيرة بالتزامن مع إقتراب تصويت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة.

يشار الى ان التداعيات الاجتماعية والاقتصادية تزداد منذ رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار، بعدما انعكست بشكل سريع على أسعار السلع والخدمات في البلاد، مع استمرار مخاوف من ارتفاع غير منضبط للأسعار في الاسواق العراقية فيما برز في الاثناء مقترح نيابي يدعو لاستثمار التطور العالمي المشجع بارتفاع اسعار النفط لتعديل سعر الصرف الحالي.

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