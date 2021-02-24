صحراء الملح - سعود سالم

2021/02/24 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم تتبعثر السحبتطاردها الريح -;-تتطايرمن كف الرماد -;-تلون العواصف -;-برائحة الرصاصوالرعب -;-يتشقق سطح البحر -;-يبتلع الأمواج -;-وتطير الأسماك العارية -;-نحو قاع السماءعبر شقوق المرايا -;-وينهمر المطرفيضاناوأنهاراوبحارا رمادية بين الأرض والسماءتبحر قوارب الجوع ومراكب الجنون -;-بأشرعة ممزقة ......





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