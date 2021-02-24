2021/02/24 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#سعود_سالم تتبعثر السحبتطاردها الريح
-;-تتطايرمن كف الرماد
-;-تلون العواصف
-;-برائحة الرصاصوالرعب
-;-يتشقق سطح البحر
-;-يبتلع الأمواج
-;-وتطير الأسماك العارية
-;-نحو قاع السماءعبر شقوق المرايا
-;-وينهمر المطرفيضاناوأنهاراوبحارا رمادية بين الأرض والسماءتبحر قوارب الجوع ومراكب الجنون
-;-بأشرعة ممزقة
......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحراء الملح - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#سعود_سالم تتبعثر السحبتطاردها الريح
-;-تتطايرمن كف الرماد
-;-تلون العواصف
-;-برائحة الرصاصوالرعب
-;-يتشقق سطح البحر
-;-يبتلع الأمواج
-;-وتطير الأسماك العارية
-;-نحو قاع السماءعبر شقوق المرايا
-;-وينهمر المطرفيضاناوأنهاراوبحارا رمادية بين الأرض والسماءتبحر قوارب الجوع ومراكب الجنون
-;-بأشرعة ممزقة
......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحراء الملح - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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