من المسؤول: الماركسيون (العراقيون) ام نيوليبراليو الاحتلال!؟ - طلال الربيعي

2021/02/24 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي كتب د.



مظهر محمد صالح مقالا بعنوان -الى السيد علي عباس الخفيف /المشرف الاداري على موقع ملتقى الماركسيين العراقيين.- https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710048ويسبب طول تعليقي بعض الشيئ وبسبب القضايا الهامة جدا التي يتناولها مقاله وقدحه بحق الماركسيين العراقيين, اكتب هذا ......





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