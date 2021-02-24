التجربة الكوبية : لم تجد طريقا مثل أن تتقدما - تاج السر عثمان

2021/02/24 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان 1 تناولت في دراستين سابقتين التجربة الفيتنامية والصينية ، وكيف استطاعت كل من فيتنام والصين أن تواجه المتغيرات العاصفة التي حدثت بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وبلدان شرق أوربا ، رغم المصاعب الداخلية وضغوط الرأسمالية العالمية ومؤسساتها المالية بقيادة الولايات المتحدة ، وتتكيف مع العولمة الرأسمالية بدون التبعية وفقدان السيادة الوطنية، وتواجه تحدياتها ، وتحدث تحولات في نظمها ومؤسساتها الاقتصادية وال ......





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