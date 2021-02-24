جرح خمسة من الشرطة الاتحادية جراء سقوط قذيفة على مقارهم في داقوق

2021/02/24 | 19:09 - المصدر: قناة التغيير

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جرح خمسة منتسبين من الشرطة الاتحادية جراء سقوط قذيفة هاون على مقارهم في قضاء داقوق جنوب محافظة كركوك.

وقال مصدر امني ان القوات الأمنية اجرت عمليات دهم وتفتيش في مناطق غرب داقوق دون معرفة مصدر اطلاق القذيفة، وأشار الى ان من بين الجرحى ضابطان برتبة رائد ونقيب .

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