ديربي العاصمة زورائي في الوقت القاتل

2021/02/24 | 19:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم / بغداد

حقق فريق الزوراء بكرة القدم اليوم الاربعاء ( 24 شباط 2021) فوزاً ثميناً على الشرطة جاء في الدقيقة الاخيرة من اللقاء وبهدف علاء عبد الزهرة الوحيد ، في لقاء جرى على ملعب الشعب الدولي في ختام الجولة العشرين من منافسات دوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،" بداية اللقاء شهدت القوة والسرعة وتبادل الهجمات بين الفريقين مع افضلية للزوراء في صناعة الفرص وتهديد مرمى احمد باسل بعد أن لعب الزوراء بمهاجمين هما مهند عبد الرحيم وعلاء عبد الزهرة، بينما لعب الشرطة بالمهاجم الصريح الواحد هو محمد داود، لينتهي الشوط الاول سلبيا بالنتيجة ".

واضاف،" الشوط الثاني شهد الحذر الدفاعي من الفريقين وغابت الحلول الهجومية لدى الطرفين مع قلة الفرص في هذا الشوط حتى الدقيقة 89 الاخيرة من الوقت الاصلي وهدف الزوراء القاتل جاء بواسطة علاء عبد الزهرة لينتهي اللقاء زورائي بالهدف الوحيد ".

وكانت الجولة 20 قد شهدت فوز الجوية على الكهرباء والنجف على الديوانية والقاسم على نفط ميسان، وتعادل الصناعات والنفط والكرخ وزاخو والسماوة ونفط الوسط واربيل والامانة والحدود والميناء، والطلبة ونفط البصرة.

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