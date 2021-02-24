2021/02/24 | 19:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الدفاع على كدس كبير للعتاد من مخلفات داعش الإرهابية غرب الانبار.وذكر بيان للوزارة : ان قوة تابعة لفرقة المشاة الاولى عثرت على الكدس وبداخله 15صاروخا نمساويا واعتدة متنوعة اخرى/انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على كدس كبير للعتاد من مخلفات داعش الإرهابية غرب الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على كدس كبير للعتاد من مخلفات داعش الإرهابية غرب الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).