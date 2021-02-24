وزيرة الاعمار والاسكان تلتقي وزير الاشغال العامة والاسكان الاردني

2021/02/24 | 19:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / التقت وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات العامة المهندسة نازنين محمد وسو، وزير الاشغال العامة والاسكان في المملكة الاردنية الهاشمية المهندس يحيى كسبي .وذكر المركز الاعلامي للوزارة : تم في اللقاء البحث في تفعيل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في قطاع البناء والتشييد، ومساهمة الجهات الاستشارية والشركات الاردنية في تنفيذ مشاريع الوزارة و المشاريع الاستثمارية خاصة في قطاع الاسكان الواعد، ومشاريع الطرق والجسور والماء والمجاري./انتهى3

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