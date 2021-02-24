2021/02/24 | 19:39 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين]أفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الفريق يحيى رسول، الأربعاء، باعتقال ثلاثة إرهابيين في ثلاث محافظات.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة الإرهاب يعتقل إرهابيين في ثلاث محافظات
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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