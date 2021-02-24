كهرباء ميسان تنشر تنويها إلى سكان مدينة العمارة

2021/02/24 | 19:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ميسان

نشر فرع توزيع كهرباء ميسان، اليوم الاربعاء، تنويها الى سكان مدينة العمار، يعلمهم باطفاء التيار الكهرباء، وذلك لربط الدوائر الكهربائية لمحولة طاقة جديدة.

وذكر اعلام فرع توزيع الكهرباء في ميسان، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "الى المواطنين الكرام في مدينة العمارة من سكنة المناطق و الاحياء التي تتغذى من محطة الزيوت الثانوية (33/ 11ك.ف ) و متنقلة غرب العمارة".

واضاف البيان: "نود اعلامكم وحسب تبلبغ مديرية شبكات الجنوب الشرقي لنقل الطاقة الكهربائية في ميسان ، قيامها باطفاء خطي جنوب العمارة القديمة ( 123ك.ف ) غداً الخميس 25 شباط 2021 ولمدة ست ساعات متواصلة".

وياتي قطع التيار الكهربائي، لـ"غرض ربط الدوائر الابتدائية لفاصل القدرة ( 132ك.ف) لمحولة القدرة ( 90 ام.



في.



اي) الجديدة التي تقوم ملاكات شبكات الجنوب الشرقي بنصبها حاليا، بان المناطق والاحياء التي تتغذى من محطة الزيوت الثانوية و متنقلة غرب العمارة".

وأشار الى انه "سيكون اطفاء تام خلال وقت العمل وستعود عملية التجهيز فور اعادة الخطين للعمل بعد الانتهاء من اعمال الربط، لذلك اقتضى التنويه".

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