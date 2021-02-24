باول: معدل التضخم قد يستغرق ثلاث سنوات للوصول لهدف الفيدرالي

2021/02/24 | 19:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن معدل التضخم قد يستغرق أكثر من ثلاث سنوات للوصول إلى مستهدف البنك المركزي، مضيفاً إلى أن سوق

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