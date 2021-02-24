الأعرجي: المصلحة الوطنية أولاً في التفاوض مع دول الجوار حول ترسيم الحدود

2021/02/24 | 19:46 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الأربعاء، على أهمية ترسيم الحدود مع دول الجوار، وتفعيل اللجان الخاصة بهذا الملف.وذكر بيان لمستشارية الأمن الوطني، إنه “أقام مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية، ورشة عمل تخصصية بعنوان، ترسيم الحدود الجيوسياسية مع دول الجوار، برعاية مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وشارك في الندوة نخبة من الخبراء والمسؤولين التنفيذيين في مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى مستشارية الأمن القومي”.وأضاف، “افتتح مستشار الأمن القومي، أعمال الورشة بكلمة أكد فيها على أهمية ترسيم الحدود مع دول الجوار، وتفعيل اللجان الخاصة بهذا الملف، وتهيئة المتطلبات القانونية والفنية اللازمة لهذا الأمر، مع التأكيد على تغليب المصلحة الوطنية في التفاوض […]

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