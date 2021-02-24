مع اقتراب التصويت عليه.. لماذا الجدل حول مشروع قانون

2021/02/24 | 19:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطت مجلة "فورين بوليسي" في تقرير لها الضوء على قضية مشروع قانون يستهدف "الانعزالية الإسلامية" ويثير جدلا كبير في فرنسا على بعد أسابيع قليلة من تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي عليه.

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