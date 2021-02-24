العتبة الحسينية تخفض دوام منتسبيها الى 50% وتصدر عدد من التوجيهات تجنبا للموجة الثانية من (كورونا)

2021/02/24 | 19:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت إدارة العتبة الحسينية المقدسة،

عن اجراءاتها التي تنفذها لتجنب الموجة

الثانية من (كورونا)، فيما بينت أن لديها

تنسيق عالٍ مع وزارة الصحة.

وقال المتحدث الرسمي للعتبة الحسينية

المقدسة السيد افضل الشا

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