2021/02/24 | 19:51 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 24 فبراير 2021 | 07:34 مساءً

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الإطاحة بثلاثة ارهابيين ببغداد وديالى وكركوك

أفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، بالإطاحة بـ 3 ارهابيين في بغداد وديالى وكركوك.



وقال اللواء رسول، في بيان ، إنه "تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب تواصل عملياتها الناجحة التي تهدف لتفكيك خلايا بقايا عصابات داعـش الإرهابية بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، حيث تمكن أبطالُنا في الجهاز من إلقاء القبض على عُنصر إرهابي في أحد الأحياء بالعاصمة بغداد بعد مُتابعة إستخبارية دقيقة".



وأضاف: "في حين تمكنوا أيضاً من القاء القبض على إرهابي اخر من عصابات داعـش في مُحافظة ديالى"، خاتماً بالقول: "ليختتم أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب عملياتهم الناجحة بإلقاء القبض على أحد الإرهابيين في مُحافظة كركوك".

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