مستشار سابق: مقتل جندي أميركي واحد في العراق قد يؤدي إلى غلق سفارة واشنطن

2021/02/24 | 19:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشار غابرييل صوما مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، إلى أن الرئيس الحالي، جو بايدن، قد يغلق السفارة الأميركية في بغداد إذا استمرت عمليات استهدافها.

وقال صوما في تصريحات صحفية، إن ردة فعل بايدن ما تزال غير معروفة، لأن وزارتي الخارجية والدفاع والبيت الأبيض لم تعلق لغاية الآن على الاستهداف الأخير الذي طال السفارة الاميركية لدى بغداد مؤخرا، مضيفا أن الأمور إذا تأزمت سيتم غلق السفارة الامريكية في بغداد وسيتبعهم الاوربيون بهذه الخطوة، وتابع صوما ان مقتل أي جندي أميركي خلال عمليات القصف التي تشهدها مدن أربيل وبغداد، قد يؤدي الى انسحاب كامل للأميركيين في العراق من العراق.

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