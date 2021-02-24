الزوراء يخطف فوزا قاتلا من الشرطة

2021/02/24 | 19:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / خطف فريق الزوراء فوزاً قاتلاً من فريق الشرطة في مباراة الديربي التي انتهت بفوزه بهدف دون رد وضيفها ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة الأولى من المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز.وبرغم أن المباراة تجمع فريقين كبيرين الا ان التوجس كان حاضرا طيلة دقائق المباراة مع ان بعض المحاولات كانت حاضرة خصوصا في الشوط الثاني الذي شهد تسديدة لسعد عبد الامير ابعدها الحارس على ياسين ورئاسية لمحمد قاسم فيما أضاع ضرغام كرة سهلة سدد الكرة بجوار القائم .وفي الدقيقة ٨٩ خطف علاء عبد الزهرة هدف المباراة الوحيد مستغلا كرة ارتدت من القائم ليكملها داخل الشباك محرزا هدف الفوز ليخطف الزوراء ثلاث نقط ويرفع رصيده إلى النقطة ٣٩ في المركز الثاني بينما تجمد رصيد الشرطة عند النقطة ٣٦./انتهى

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