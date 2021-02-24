مصرف الرافدين ينفي إيقاف السلف والقروض

2021/02/24 | 20:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفى مصرف الرافدين، الاربعاء، الانباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام عن ايقاف السلف والقروض .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ان “المصرف مستمر في عملية منح السلف والقروض للموظفين والمواطنين وشرائح اخرى”، مشيرا الى ان “التقديم على الخدمات المصرفية من سلف وقروض يكون عن طريق فروع المصرف في بغداد والمحافظات”.ودعا وسائل الاعلام الى “الدقة في نشر الاخبار والاعتماد من مصدرها الرسمي في المصرف”.

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