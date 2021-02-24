مصرف الرافدين ينفي أنباء تحدثت عن إيقاف السلف والقروض

2021/02/24 | 20:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفى مصرف الرافدين، الأربعاء، الانباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام عن ايقاف السلف والقروض.

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وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (24 شباط 2021)، ان "المصرف مستمر في عملية منح السلف والقروض للموظفين والمواطنين وشرائح اخرى".

واضاف ان "التقديم على الخدمات المصرفية من سلف وقروض يكون عن طريق فروع المصرف في بغداد والمحافظات".

ودعا وسائل الاعلام الى "الدقة في نشر الاخبار والاعتماد من مصدرها الرسمي في المصرف".

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