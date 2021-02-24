2021/02/24 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ ترد شركة لوسيور وكريسطال زيادتها الصاروخية إلى زيادة اسعار المزروعات الأولية التي تستخلص منها هذه الزيوت وهي زيادة تسجل ليس فقط على المستوى المغربي بل أيضا على المستوى الدولي..



جميل! معنى هذا أن هذه المادة يفترض أن تعرف زيادة صاروخية أيضا على المستوى الدولي الشيء الذي لم يحصل في الدول الأخرى ومعنى ذلك ان هذه الشركة استوعبت مع طول إقامتها بالمغرب درس الإستثناء المغربي الجميل ووظفته في أسعارها..



لكن ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لوسيور كريسطال في المحك الإجتماعي المغربي - عذري مازغ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لوسيور كريسطال في المحك الإجتماعي المغربي - عذري مازغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).