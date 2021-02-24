2021/02/24 | 20:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، على تمسك حكومة العراق باتفاقيات ومعاهدات نزع السلاح وعدم الانتشار....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يؤكد إلتزامه بمعاهدة نزع السلاح) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يؤكد إلتزامه بمعاهدة نزع السلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).