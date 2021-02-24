2021/02/24 | 20:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صندوق الإسكان يعلن موعد التقديم الإلكتروني على القروض:🔹التقديم الإلكتروني على القروض يكون أيام الاول والثاني والثالث والرابع من كل شهر في بغداد والمحافظات🔹يكون التقديم الساعة التاسعة صباحاً سواء دوام رسمي او عطلة🔸رابط التقديم⬇️⬇️‏https://escannewwork20191230014858.azurewebsites.net

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