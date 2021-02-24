لليوم الثاني على التوالي.. الطائرات التركية تهاجم مواقع متعددة في دهوك

2021/02/24 | 20:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [دهوك_اين]أفاد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني على ورهان، الأربعاء، باستمرار قصف الطائرات التركية لمناطق متعددة في محافظة دهوك لليوم الثاني على التوالي.

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