تركيا تعلن الإفراج عن طفلة إيزيدية بعد إيقاف عنصرين من داعش

2021/02/24 | 20:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت السلطات التركية، الأربعاء، عضوين مفترضين في تنظيم الدولة الإسلامية وأفرجت عن فتاة أيزيدية كانا يحتجزانها.

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