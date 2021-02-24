2021/02/24 | 20:19 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، اليوم الاربعاء، ان حصة اقليم كردستان ضمن الموازنة سيما فقرة تعدد العقود النفطية مع الشركات تسببت بتعطيل تمرير مشروع القانون داخل مجلس النواب.

وقال كنا في تصريحات تابعتها 7sky، ان “الخلاف بين الكتل السياسية والقوى الكردية لا يزال قائما حول تسليم الايرادات النفطية الى بغداد”، لافتا الى ان “عقود النفط في الاقليم مع عدد كبير من الشركات هو من تسبب بالخلاف القائم”.

واضاف ان “جيمع بنود الموازنة حسمت بشكل نهائي باستثناء فقرة اقليم كردستان والتي عرضت الى الحوار السياسي”، مبينا ان “حصة الاقليم باتت المعرقل هي لتمرير قانون الموازنة داخل مجلس النواب”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس كتلة: تشعب التعاملات مع شركات النفط في كردستان تسبب بتعطيل تمرير الموازنة 7 SKY TV.

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