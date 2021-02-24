2021/02/24 | 20:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت الهيئة العامة النيابية لحزب تقدم، اليوم الأربعاء، اجتماعا لبحث عدداً من الملفات.

وقال المكتب الإعلامي للحزب، في بيان صحفي، تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الهيئة العامة النيابية لحزب تقدم، عقدت، اليوم الأربعاء، اجتماعا لبحث عدداً من الملفات”، مبينا ان “من بين الملفات الانتخابات المبكرة والتأكيد على ضرورة حسم تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات، وكذلك مناقشة ملف التحالفات الانتخابية والمرشحين”.

واضاف البيان، “كما ناقش الاجتماع مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021”.

التالي

منذ 3 ساعات

الأزمة النيابية تعلن وصول قانون “مواجهة كورونا” إلى البرلمان

منذ 5 ساعات

نائب: مفوضية حقوق الانسان ستكون بعيدة عن التحزب السياسي

منذ 5 ساعات

الكاظمي يؤكد الرغبة في تطوير المصالح المشتركة مع الاردن

منذ 7 ساعات

بالوثيقة..



نائب يوجه سؤالاً لمحافظ البنك المركزي بشأن منح اجازة لإحدى الشركات

منذ 8 ساعات

نصيف تحذر من خسارة العراق لمبنى المدرسة العراقية في موسكو

منذ 9 ساعات

وزير الخارجية يؤكد التزام العراق بمعاهدات نزع السلاح وعدم الانتشار

منذ 20 ساعة

الكاظمي وبايدن يبحثان استمرار التعاون في محاربة داعش

منذ 23 ساعة

الامن النيابية تدعو الى الى دور مهم الى المجتمع الدولي لتجفيف منابع الارهاب

منذ 24 ساعة

مقررات مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة الكاظمي

منذ يوم واحد

القانونية النيابية تكشف عن توجه لتعديل بعض الدوائر الانتخابية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهيئة العامة النيابية لحزب تقدم تعقد اجتماعاً لبحث الانتخابات المبكرة والموازنة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهيئة العامة النيابية لحزب تقدم تعقد اجتماعاً لبحث الانتخابات المبكرة والموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).