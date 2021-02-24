ايران تتهم أربع دول في تزويد”صدام حسين” بأسلحة كيميائية

2021/02/24 | 20:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهمت إيران كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بتزويد رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، بأسلحة كيميائية.

وتحدث اللواء سيد يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، في تصريح صحفي، عن “إخفاق المنظمات الدولية في أداء دورها المتوقع” في منع اندلاع الحرب الإيرانية العراقية التي اعتبر أنها كانت مفروضة على بلاده محملا “النظام البعثي بقيادة صدام حسين المسؤولية عن ذلك”.

وتابع صفوي: “لقد نفذ صدام مئات الهجمات بالأسلحة الكيميائية على مدن وأحياء سكنية، وأهم تلك الهجمات هي التي شنها على سردشت وآبادان وخرمشهر وأيضا ارتكابه مجزرة أهالي حلبجة في العراق”.

وأردف: “السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو من زود صدام بهذه الأسلحة الكيميائية والمعدات وكذلك المواد الخام لهذه الأسلحة؟ تشير الأدلة إلى أن الأمريكيين والألمان والفرنسيين والبريطانيين والشركات التابعة لهم لعبوا الدور الرئيس في هذا الصدد”.

واستطرد المسؤول العسكري الإيراني بالقول: “ليعلم الأمريكيون والأوروبيون هذه الحقيقة وأن إيران أصبحت أكثر قوة إثر الضغوط السياسية والاقتصادية وستدافع عن حقوقها”.

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