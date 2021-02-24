تكريم الفنان والشاعر صلاح رش

2021/02/24 | 20:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت المديرية العامة للثقافة والفنون في حلبجة مراسم اليوم الاربعاء في قاعة البروفيسور الدكتور مصطفى زلمي، كرمت خلالها الفنان والشاعر صلاح رش، وعرضت فيلما وثائقيا فنيا.

وقال المدير العام للثقافة والفنون في حلبجة محمد فتاح لـ PUKmedia، ان صلاح رش خصص عمره في نضال شعبه وعن طريق الافلام والدراما والتمثيل اراد ان يكون موصل مآسي واحداث الكورد للعالم.

واضاف، قمنا اليوم وباعتزاز باقامة مراسم لتكريم الفنان صلاح رش، متمنيا الاستمرار في اعماله الرائعة.

من جانبه، تحدث محافظ حلبجة ازاد توفيق كصديق للفنان عن بعض الذكريات الماضية للفنان، ثم تم عرض فيلم وثائقي تحدث عن تاريخ تاسيس السينما في حلبجة.

PUKmedia كوسار محمود

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