ارتفاع كبير في اعداد ضحايا احتجاجات الناصرية

2021/02/24 | 20:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ارتفعت اعداد المصابين في تظاهرات محافظة ذي قار، الاربعاء، الى اكثر من 60 جريحا بين صفوف المحتجين والقوات الامنية.

وقال مراسلنا في الناصرية (24 شباط 2021)، إن "اكثر من 60 شخصا اصيبو، وتوزعوا بين 30 متظاهر و 32 امني ما بين محتجين وعناصر من القوات الامنية، مبينا ان الاعداد في تزايد مستمر".

وأضاف مراسلنا أن "احجاجات اليوم لم تسجل اي حالات قتل بين المحتجين والقوات الامنية الى الان".

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