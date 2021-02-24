فاجعة كبيرة.. وفاة طفل عراقي حرقا في مخيم لاجئين باليونان (صورة)

2021/02/24 | 20:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توفي طفل عراقي اثر احتراق منزلهم الكائن في احدى مخيمات اللجوء في اليونان.

وذكرت مصادر اعلامية، انه بعد انتهاء الحريق عثرت الشرطة اليونانية على جثة الطفل (زوان) البالغ من العمر 8 سنين فقط.

وذكر والد الطفل دابان مصطفى، انه هاجر وعائلته المكونة من 7 اشخاص من قضاء جمجمال في محافظة السليمانية منذ عام 2018 متوجهين الى اليونان على امل الوصول الى احدى الدول الاوروبية للحصول على حياة افضل.

واضاف، ان "الشرطة اليونانية فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث".

جدير بالذكر ان الاف العراقيين يتبعون طريق الهجرة سنويا من اجل الحصول على حياة افضل في اوروبا، ويفقد العديد منهم حياتهم اثناء الرحلة الخطرة، فيما تواجه العوائل صعوبات ومشاكل بعد وصولوها الى مخيمات اللجوء.

ا.ح

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