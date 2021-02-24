خبر سار بشأن لقاح

2021/02/24 | 20:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت إدارة الغذاء والدواء الأميركية،

أن لقاح فيروس كورونا المستجد ذا الجرعة

الواحدة الذي أنتجته شركة "جونسون آند

جونسون" يوفر حماية قوية ضد الأمراض

والوفاة من مرض "كوفيد 19".

وبحسب ما نقلته صحيفة "نيو

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