منظمة خيرية تحذر من تجاهل مأساة الصراع في سوريا بعد 10 سنوات على اندلاعه

2021/02/24 | 20:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …

حذرت منظمة خيرية في بريطانيا من تجاهل مأساة الصراع في سوريا وتكاليفه على المدنيين حيث اشارت بيانات جمعتها المنظمة إلى أن أقل من ثلثي البريطانيين يعرفون أن الصراع لا يزال مستمراً.

وذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن منظمة سيريا ريليف قولها إن ” الاشخاص العالقين في الصراع الجاري في سوريا لايمكنهم تحمل تكاليف اعتبار هذه الذكرى بمثابة درس في التاريخ، لأن الملايين هناك يفتقرون إلى الطعام والمأوى الكافي”.

واضاف التقرير انه ” ووفقا لمسح اجرته المنظمة فان 58 بالمائة فقط من البريطانيين يعرفون أن الحرب لا تزال مستعرة بعد عقد من الزمان ، بينما يعتقد 4 في المائة أنها انتهت و 38 في المائة غير متأكدين من انها لازالت موجودة ام لا”.

وقال رئيس المنظمة عثمان مقبل إن ” عقد مشكلة من الحرب في سوريا تتفاقم بسبب حقيقة أنه في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء الغرب ، يتم تجاهل معاناة الشعب السوري وصرف الانتباه عنها “.

واوضح بالقول “داخل سوريا يعيش الآن أكثر من 80 في المائة من السكان في فقر ، ويعاني 9.3 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي ، وهناك 2.2 مليون آخرين على حافة المجاعة ، كما ان 15.5 مليون سوري يفتقرون إلى سبل الوصول الأساسية للحصول على خدمات نظيفة و مياه صحية “.

وبين التقرير ان ” نظام الرعاية الصحية في سوريا اصيب بالشلل ، قبل فترة طويلة من ظهور وباء كورونا ، وأصبح 2.4 مليون طفل خارج التعليم، و كل ذلك يرجع في الغالب إلى القصف المتعمد والعشوائي للحياة المدنية المنازل والمدارس والمستشفيات والأسواق والبنية التحتية الحيوية”.

واوضح انه ” بينما لا يزال 6.2 مليون شخص نازحين داخليًا في سوريا ، فإن 5.6 مليون سوري هم من اللاجئين في البلدان المجاورة ، نصفهم تقريبًا من الأطفال، و يضطر الكثيرون للعيش في خيام وأكواخ مؤقتة ، حتى أثناء انخفاض درجات الحرارة في الشتاء “.

واشار التقرير الى أن ” الصراع في تسبب بموت 400 الف مدني وفرار خمسة ملايين سوري نتيجة الارهاب والتدخلات الاجنبية في الشأن السوري “.



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