بيتكوين تعاود الصعود وتتخطى 51 ألف دولار

2021/02/24 | 20:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عادت عملة بيتكوين الرقمية إلى التحليق فوق 50 ألف دولار،بعد إعلان شركة Square شراء ما قيمته 170 مليون دولار من العملة المشفرة.

وتخطت البيتكوين 51 ألف صباح الأربعاء، قبل أن تتراجع إلى 50,441 دولار، ثم انخفضت إلى 49,418 دولار.

واشترت الشركة 3318 عملة بيتكوين بمتوسط سعر يبلغ نحو 51.235 دولارًا.



هذه ليست المرة الأولى التي تستثمر فيها شركة Square في عملة البيتكوين، وسبق شراءها ما قيمته 50 مليون دولار من العملة الرقمية خلال عام 2020، إلا أنّ الاستثمار الكبير كان لشركة تيسلا، التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، والتي اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من عملة بيتكوين.

عام قياسي لعملة بيتكوينارتفعت أسعار العملات الرقمية الأخرى مع ارتفاع البيتكون، فقفزت “إيثر” Ether نحو 10%، في حين ارتفعت عملة XRP نحو 4.8%.واجهت بيتكوين بداية قاسية هذا الأسبوع، حيث تراجعت من مستواها القياسي 58356 دولارًا يوم الأحد إلى 45501 دولارًا يوم الثلاثاء.لا تزال عملة البيتكوين مرتفعة بأكثر من 70% منذ بداية العام وحتى الآن، وأكثر من 400% في آخر 12 شهرًا.جذب الارتفاع المذهل للأصول المشفرة انتباه المستثمرين والعاملين في مجال الاقتصاد، من الرئيس التنفيذي لشرمة تيسلا إيلون ماسك إلى وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين.ماسك يرفع قيمة البيتكويندافع ماسك عن استثمار شركته في بيتكوين، معتبرا أنّها أفضل قليلًا من الاحتفاظ بالنقود.



واللافت أنّ العملة الرقمية ارتفعت نحو 12% بعد ساعات من إعلان الشركة شراء ما قيمته 1.5 مليار دولار منها، لتصل إلى 43 ألف دولار.

وتحدّث محلل Wedbush Securities، دانييل آيفز، عن تحقيق تيسلا نحو مليار دولار من الأرباح الورقية عبر استثمارها في البيتكوين.

وأعلنت شركة MicroStrategy، الأربعاء عن شرائها ما قيمته مليار دولار من البيتكوين، علما أنّ الشركة لم تكن معروفة قبل الاستثمار بالعملة المشفرة.



لكن أسهمها ارتفعت أكثر من 400% بعد أن كشفت عن أول عملية شراء لها للعملة في أغسطس/ آب 2020.

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