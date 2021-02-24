’تعليق مناسبات شهر آذار’.. إجراءات ’صارمة’ لمواجهة السلالة المتحورة في أربيل

2021/02/24 | 20:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قررت محافظة أربيل، الأربعاء، إلغاء جميع المناسبات القومية والوطنية خلال الشهر المقبل، فيما وجهت باغلاق الاندية الليلية والبارات عند الساعة الـ 12 ليلا، فيما سيتم اغلاق قاعات المناسبات بشكل تام.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت غرفة عمليات اربيل في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (24 شباط 2021)، أنها "عقدت اجتماعا باشراف محافظ اربيل اميد خوشناو في ديوان المحافظة تمخض عن عدد من القرارات لمواجهة الجائحة، معلنة التزامها بالبيان رقم 7 لسنة 2021 الصادر عن وزارة الداخلية في حكومة الاقليم وجميع فقراته".

وطالب البيان "جميع المواطنين في حدود المحافظة ومن اجل سلامتهم وسلامة اعزتهم الالتزام بالتعليمات الصحية والإجراءات الوقائية بروح عالية من المسؤولية بارتداء الكمامات، محذرة المخالفين بمواجهة القانون".

وحظرت اربيل "بموجب القرارات جميع المناسبات والاستذكارات القومية والوطنية في شهر اذار مع إظهار الاحترام والتقدير لها من دون اية تجمعات او اجتماعات جماهيرية، مع اقامة جميع النشاطات والدوريات الرياضية وكرة القدم من حضور الجماهير، محذرة المخالفين بمواجهة القانون".

ووجه البيان "جميع الأماكن المفتوحة (المولات والماركتات والمحال التجارية والاسواق والمطاعم) بالالتزام بجميع الشروط الصحية واجراءات الوقاية بارتداء الكمامات وحفظ التباعد الاجتماعي بين المواطنين وعدم خلق الازدحامات ووضع اشارات لدور المواطنين خصوصا في المولات والماركتات واستقبال الفنادق والموتيلات، محذرة المخالفين بمواجهة القانون".

وطالب "جميع المدرسين والمعلمين والتلاميذ والطلبة في حدود المحافظة وذويهم ومن اجل سلامتهم وصحة أسرهم اثناء الذهاب الى المدارس الالتزام بالتعليمات الصحية وإجراءات الوقاية وارتداء الكمامات".

وطالب البيان "رجال الدين والائمة والخطباء واتحاد علماء الدين الاسلامي ان يبقوا متعاونين كما كانوا سابقا في مسألة نشر الوعي بين المصلين بالالتزام بالتعليمات الصحية وعدم السماح لهم بدخول الجوامع والاماكن الدينية من دون ارتداء الكمامات ومنع اصطحاب الاطفال الى الجوامع".

وابلغ البيان "جميع الموظفين في دوائر حدود المحافظة بارتداء الكمامات واي موظف لا يلتزم بارتدائها اثناء الدوام سيتم اتخاذ اجراءات ادارية بحقه، مؤكدة على منع دخول اي مواطن الى الدوائر من دون ارتداء الكمامة".

واشار البيان الى ان "الاندية الليلية والبارات تغلق في الساعة 12 ليلا فيما تغلق تماما (قاعات الاعراس والحفلات الليلية والحفلات الموسيقية المباشرة في الاندية والقاعات، وجميع انواع التجمعات والمؤتمرات والاجتماعات)".

ومنعت اربيل "اقامة مجالس العزاء في (القاعات والبيوت وتحت الخيم) ومراسم زيارة القبور، محملا مراكز الشرطة ومختاري الاحياء المسؤولية، مبينا ان اي شخص لا يلتزم يتم اتخاذ اجراءات قانونية بحقه".

وحذر البيان "جميع السائقين (الخصوصي والحمل والاجرة) اثناء وجود راكب معهم الالتزام بالتعليمات الصحية ويتوجب عليهم ارتداء الكمامات، وان اي مخالف لهذه القرارات تقوم شرطة المرور باتخاذ العقوبات القانونية بحقه".

واشار الى انه "في حال ساءت الامور من الجانب الصحي فان غرفة عمليات اربيل تجتمع من اجل اصدار القرارات اللازمة لمواجهة الفيروس".

ونوه البيان الى ان "هذه القرارات ستنفذ اعتبارا من الساعة 12 من الليلة 24 شباط".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’تعليق مناسبات شهر آذار’.. إجراءات ’صارمة’ لمواجهة السلالة المتحورة في أربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’تعليق مناسبات شهر آذار’.. إجراءات ’صارمة’ لمواجهة السلالة المتحورة في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).