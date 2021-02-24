2021/02/24 | 20:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني توعد البرلماني التركي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، الذي حكمت عليه محكمة الاستئناف العليا بتركيا، الأسبوع الماضي في حكم نهائي بسجن لمدة عامين و6 أشهر، الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بفضح انتهاكاته لحقوق الإنسان وخروقات الحزب الحاكم برئاسته.وقال النائب أوغلو، في تصريحات، نقلتها العربية.نت، إن “الحكم تجاهل حصانته البرلمانية وجاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتقد عملية “غارا” شمالي العراق فحكم عليه بالسجن!..



نائب تركي: سأفضح أردوغان المركز الخبري الوطني.

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