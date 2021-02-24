اللجنة المؤقتة تعلن أسماء المرشحين للانتخابات التكميلية لعمومية الأولمبية

2021/02/24 | 21:21 - المصدر: سفن سكاي

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أتمت اللجنة المؤقتة لادارة العمل الرياضي في العراق إستلام وفرز إستمارات المرشحين والمرشحات للانتخابات التكميلية لعضوية الجمعية العامة للجنة الأولمبية الوطنية العامة.

وفي أدناه قوائم المرشحين على وفق التوصيفات التي تقدموا للترشيح عبرها:

المرشحون للجنة الرياضيين الأولمبيين

1.عدنان طعيس عكار فرج.



ألعاب القوى / لندن 2012.

2.دانة حسين عبد الرزاق نايف.



/ ألعاب القوى / بكين 2008 ولندن 2012.

3.رند سعد محمود احمد.



/ القوس والسهم / لندن 2012.

4.وحيد عبد الرضا وحيد مزعل.



/ الملاكمة / ريو 2016.

5.حسين علي حسين برغش.



/ الجودو.



/ ريو 2016.

6.علي ناظم سلمان محمود.



/ المصارعة.



/ لندن 2012

7.نور عامر جاسم محمد.



/ الرماية.



/ لندن 2012.

8.محمد رياض جاسم محمد.



/ التجديف / ريو 2016.

9.ايمن حسين غضبان وهيب.



/ كرة القدم.



/ ريو 2016.

المرشحات للجنة النسوية

1.وسن حنون علي حربي.



/ اتحاد كرة السلة.

2.بيداء كيلان محمود خضر.



/ اتحاد التنس.

3.شذى علي مطشر ضيغم.



/ اتحاد القوس والسهم.

4.لينا صباح متي عبدو.



/ السامبو.

5.ليلى محمد امين محمود.



/ اتحاد الثلاثي.

6.عصماء عبد الحسين محسن سعيد.



/ البولينغ.

مرشحو الاتحادات غير الأولمبية المعترف بها

1.ظافر عبد الأمير مظلوم حسين / اتحاد الشطرنج.

3.شاكر عبد الحسين عنيد حسين.



/ البولينغ.

3.مصطفى جبار علك نشمي.



/ الموايتاي.

4.مخلص حسن حيدر خضير.



/ السامبو.

5.احمد شاكر حمد حسن.



/ الاتحاد الجوي.

6.قاسم كاظم سالم جودة.



/ الكيك بوكسنغ.

ترشيحات المميزات

1.هدى شهاب جاري حلو.

2.رؤى زهير بهنان جرجيس.

3.ليزا رستم يعقوب إبراهيم.

4.إقبال عبد الحسين نعمة.

5.فاطمة سعد محمود احمد.

6.ولاء طارق حميد خضر.

7.فردوس مجيد آمين الياس.

8.ندى نبهان إسماعيل خليل.

9.جنان ناجي زوين نايف.

10.أيمان صبيح حسين حسوني.

11.منى طالب ثابت بشير.

ترشيحات المميزين

1.علي جعفر محمد محمود سماكه.

2.خليل ياسين جابر شرقي.

3.رعد حمودي سلمان محمد.

4.إبراهيم خليل إبراهيم عباس.

5.هونر جوهر محمد جهان.

6.جمال ناصر حسون عبد.

7.علاء جابر عبود سلمان.

8.اسعد لازم علي مجمان.

9.عقيل عبد الرزاق سلمان عباس.

10.طارق عبد الرحمن عباس علي.

11.جزائر حسن رهيف عليوي.

12.مهدي شواي مريهج بوحي.

13.سعد عبد الحميد علي منفي.

14.فلاح حسن جاسم نحو.

15.شاكر محمد عودة خضير.

16محمود احمد مراد احمد.

17.رعد داود سلمان خشين اللامي.

18.علي سموم دغل ثامر.

19أياد بنيان محمد عبد الله.

20.عبد الكريم جاسم كريم فرحان.

21.أسامة صبيح مصطفى زامل.

22.صباح حسن شري معن.

23.ليث حسين شهيب احمد.

24.سرمد عبد الاله محمد احمد.

25.طارق حسن رزوقي عباس.

26.محمد حسين احمد ولي.

27.كمال بزرك مهدي عبدو.

28.إبراهيم سالم سعد نبهان.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللجنة المؤقتة تعلن أسماء المرشحين للانتخابات التكميلية لعمومية الأولمبية 7 SKY TV.

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