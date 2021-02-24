2021/02/24 | 21:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأربعاء، كواليس رفض مسؤولي اقليم كردستان، لعودة النازحين الى مناطق سكناهم واغلاق مخيمات النزوح في الاقليم.وقال وكيل وزارة الهجرة، كريم النوري، في حديث خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “الوزارة بذلت قصارى جهودها للوقوف مع النازحين، وهو جزء من واجبها وليس تفضلا على احد، فقد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طردوا وفداً حكومياً رفيعاً!..



الهجرة تكشف لـ”المركز الخبري” كواليس رفض الاقليم لعودة النازحين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طردوا وفداً حكومياً رفيعاً!.. الهجرة تكشف لـ”المركز الخبري” كواليس رفض الاقليم لعودة النازحين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طردوا وفداً حكومياً رفيعاً!.. الهجرة تكشف لـ”المركز الخبري” كواليس رفض الاقليم لعودة النازحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).