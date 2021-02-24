الزراعة: إنشاء أكبر معمل لمعجون الطماطم في الديوانية

2021/02/24 | 21:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، إنشاء أكبر معمل لمعجون الطماطم في محافظة الديوانية.وقال الناطق باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، في حديث خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “الزراعة أنشأت أكبر معمل لصناعة معجون الطماطم في محافظة الديوانية، مجهز بالمكائن الخاصة”.وبين أنه “يُعد من المصانع الكبيرة والمهمة”، مضيفا أن “شركة محلية تنفذه”.[…]

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