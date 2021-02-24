اربيل..قرارات جديدة لمواجهة فايروس كورونا

2021/02/24 | 21:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت غرفة عمليات مواجهة فايروس كورونا في محافظة اربيل ، اليوم الأربعاء، جملة من القرارات الخاصة بمواجهة مخاطر انتشار فايروس كورونا.

واكدت غرفة عمليات مواجهة كورونا في محافظة اربيل ، التزامها بالقرارات التي صدرت عن اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا في اقليم كوردستان، ودعت المواطنين أربيل الى الالتزام بالتعليمات الوقائية بكل مسؤولية وارتداء الكمامات، واكدت بان المخالفين سيواجهون العقوبات القانونية.

وقالت غرفة العمليات في بيانها: سيتم احياء جميع المناسبات في شهر آذار بكل قدسية لكن دون اي تجمعات او اجتماعات جماهيرية، كما ستجري جميع المباريات والنشاطات الرياضية دون حضور الجمهور.

وتابع البيان: يلتزم اصحاب محال البقالة والفنادق والماركيتات والمطاعم بجميع التعليمات الوقائية وتفرض على الزوار ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم.

كما دعت غرفة العليمات، جميع المعلمين والطلاب الى الالتزام بالتعليمات الصحية وارتداء الكمامات عند توجههم الى مدارسهم، ورجال الدين وائمة المساجدة الى مساعدة الحكومة وتوعية المواطنين حول مخاطر انتشار فايروس كورونا.

كما شددت غرفة العمليات في محافظة اربيل على ضرورة التزام جميع الموظفين بالتعليمات الوقائية والإجراءات الصحية، كما قررت استمرار منع اقامة مراسيم العزاء سواء في الصالات أو المنازل أو زيارة المقابر.

PUKmedia ترجمة

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