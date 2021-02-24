الرشيد يوزع بطاقات الماستر كارد على منتسبي الدفاع

2021/02/24 | 21:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر مصرف الرشيد، اليوم الأربعاء، بإصدار بطاقات ماستر كارد نخيل لمنتسبي وزارة الدفاع لكل من الفرق الأولى والخامسة عشرة والسادسة عشرة والفرقة عشرين.

وقامت الفرق الخاصة بتوزيع بطاقات الماستر كارد النخيل بتوزيع جميع البطاقات على كل تشكيلات فرقة المشاة السادسة عشرة التابعة الى قيادة عمليات نينوى.

وستباشر الفرق الخاصة بتوزيع بطاقات الماستر كارد النخيل على باقي منتسبي الفرق أعلاه والموطنة رواتبهم ضمن مصرف الرشيد تباعاً.

PUKmedia اعلام مصرف الرشيد

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