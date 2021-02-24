الكشف عن متغييرات فيروس كورونا وكيفية حدوثها

2021/02/24 | 21:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أُبلغ عن أنواع متعددة من فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حيث أسفر بعضها عن طفرات مقلقة أكثر من غيرها.فكيف يتحور الفيروس التاجي، ولماذا يوجد في المملكة المتحدة العديد من المتغيرات؟.سيطرت سلالات جديدة من فيروس كورونا على عناوين الأخبار مؤخرا، مع اكتشاف العديد من المتغيرات الجديدة في دول بما في ذلك […]

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