بالاسماء.. المرشحون للانتخابات التكميلية للجمعية العامة للجنة الأولمبية

2021/02/24 | 21:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أتمت اللجنة المؤقتة لادارة العمل الرياضي في العراق إستلام وفرز إستمارات المرشحين والمرشحات للانتخابات التكميلية لعضوية الجمعية العامة للجنة الأولمبية الوطنية العامة.و أدناه اسماء المرشحين على وفق التوصيفات التي تقدموا للترشيح عبرها: المرشحون للجنة الرياضيين الأولمبيين 1.عدنان طعيس عكار فرج.ألعاب القوى / لندن 2012.2.دانة حسين عبد الرزاق نايف./ ألعاب […]

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