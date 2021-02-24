صندوق الاسكان يحدد موعد التقديم على القروض

2021/02/24 | 21:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن صندوق الاسكان، الاربعاء، موعد التقديم الإلكتروني على القروض.

وذكر صندوق الاسكان، في بيان تلقى ان ار تي نسخة منه، اليوم (24 شباط 2021)، أن "التقديم الإلكتروني على القروض يكون أيام الاول والثاني والثالث والرابع من كل شهر في بغداد والمحافظات".

واضاف البيان، أن "التقديم يكون من الساعة التاسعة صباحا في ايام الدوام الرسمي والعطل على حد سواء".

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