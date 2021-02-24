الصحة تؤكد على التوجه الى الحظر الشامل في هذه الحالة

2021/02/24 | 21:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لم يستبعد وزير الصحة حسن التميمي، الاربعاء، التوجه الى فرض الحظر الشامل في حال ازدياد الاصابات بشكل كبير بفيروس كورونا وتسببها في ايقاف تقديم الخدمات في المستشفيات.

وذكر التميمي في مقابلة متلفزة تابعها ان ار تي عربية، اليوم (24 شباط 2021)، انه "لا توجد أية نية حالية لفرض الحظر الشامل طيلة أيام الأسبوع، لكن في حال وجدنا إن الإصابات تزداد بشكل كبير ونسبة الراقدين أعلى من الحالية وبشكل يوقف تقديم خدمات في المستشفيات بسبب زخم المصابين بكورونا فسنتجه لفرض الحظر الشامل لإنه سيكون خيارنا الوحيد".

واضاف، ان "الامر يتوقف على مدى التزام المواطنين بقطع سلسلة انتشار العدوى".

واوضح، ان "تحور فيروس كورونا كان متوقعا وراقبنا مع كثير من دول العالم تطوراته، وتسرب السلالة الجديدة كان متوقعا أيضا وهي تتميز بسرعة انتشارها وتصيب الأطفال وتظهر أعراض عليهم عكس السلالة الأساسية ولاحظنا تسجيل حالات شديدة لدى الأطفال".

وتابع، انه "شهدنا في الآونة الأخيرة زيادة واضحة في نسبة الراقدين ونسبة الحالات الحرجة بسبب السلالة الجديدة لكن بعد تحذيرات وزارة الصحة من خطر السلالة الجديدة شاهدنا التزاما عاليا من قبل المواطنين".

واشار الى ان "التجمعات السياسية حدثت قبل إصدار قرارات اللجنة العليا ولن نوافق على أية تجمعات جديدة، وسنفرض غرامات على أي مسؤول أو مواطن يخرق التعليمات والكل سواسية".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قد فرض الحظر الشامل لـ 3 ايام في الاسبوع، مع فرض حظر جزئي لبقية الايام.

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