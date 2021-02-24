ديالى تحسم ملف “تلال الاثار” في البادية الجنوبية وتؤكد: جميعها خاضعة لامن الدولة

2021/02/24 | 21:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اكد مسؤول حكومي في ديالى، الاربعاء، بان تلال الاثار في البلدية الجنوبية محمية وخاضعة لامن الدولة بشكل مباشر.

وقال مدير ناحية بهرز (10 كم جنوب بعقوبة) نزار اللهيبي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “بزايز بهرز والتي تشكل البلدية الجنوبية لمحافظة ديالى وتضم من 40-50 تل اثري تعود لحقب تاريخية ابرزها مملكة اشنونا خاضعة بالكامل لحماية امنية حكومية وهناك تفاعل من قبل العشائر والقرى القريبة منها في دعم حمايتها من اي تعرض او محاولات تسلل من قبل اللصوص”.

واضاف، انه “جميع التلال تخضع لاشراف حراس تابعين الى الاثار وهناك تواصل مستمر معهم في رصد اي خروقات مؤكدا بان التلال مؤمنة بالكامل لانها تضم تاريخ انساني كبير لافتا الى انه لم تسجل طيلة السنوات الماضية اي محاولات سرقة او تسلل اليها”.

وتعد بادية ديالى الجنوبية خاصة في بزايز بهرز والتي تمتد لعشرات الاف من الدونمات اكبر موقع للتلال الاثرية على مستوى العراق”.انتهى 25 ف

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