جامعة الموصل تحصل على براءة اختراع في حقل المناعة

2021/02/24 | 21:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/حصلت كلية العلوم على براءة اختراع في حقل المناعة.وقال الدكتور قصي الاحمدي رئيس جامعة الموصل للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / أن "براءة الاختراع هذه تعد الاولى من نوعها على مستوى جامعة الموصل في اختصاص المناعة "/انتهى

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