2021/02/24 | 21:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت شرطة محافظة ميسان، الأربعاء، القبض على "عصابة" مكونة من أربعة أشخاص متهمين بالسرقة والتزوير وتجارة المخدرات.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 شباط 2021)، "تمكنت قوة من مركز شرطة الحسين في محافظة ميسان، من إلقاء القبض على عصابة مكونة من أربعة متهمين قاموا بتشييد مقر لهم بأطراف المحافظة، وهي عبارة عن حفرة مغطاة يقومون فيها ببيع المواد المخدرة، وتزوير أرقام العجلات، وسندات الدور، فضلا عن دفاتر الضمان الصحي".

وأضاف، "العصابة متورطة بسرقة حقائب النساء والدراجات"، مبينا "حيث اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية أصوليا، ومازالت التحقيقات الأولية جارية معهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حُفرة ’5 نجوم’.. شرطة ميسان تطيح بـ’عصابة’ سرقة وتزوير وتجارة مخدرات (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حُفرة ’5 نجوم’.. شرطة ميسان تطيح بـ’عصابة’ سرقة وتزوير وتجارة مخدرات (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).